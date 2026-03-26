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Após polémica, é assim que estão os ânimos na casa. Veja as imagens

No Secret Story 10, os concorrentes é assim que os concorrentes têm lidado com o pós término de Eva e Diogo. 

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