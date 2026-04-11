Após sala de partidas, Jéssica revê comportamentos e fala com Liliana mas garante: «Não retiro nada do que disse»

No Secret Story 10, depois da sala das partidas, o ambiente na casa não ficou mais leve. Jéssica aproveitou o momento para refletir sobre o facto de ter dito que Liliana não estava no top 5 de finalistas de Eva. A amiga negou e por isso, Jéssica viu-se obrigada a falar com Liliana.

A conversa entre as duas deu que falar, mas Jéssica não recuou em nada do que disse anteriormente. Pelo contrário, manteve a sua posição com firmeza e sem margem para dúvidas: «Não retiro nada do que disse.»

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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