No Secret Story – Desafio Final, após o Especial, Liliana deitou-se no sofá visivelmente pensativa. João questionou-a sobre a salvação e ela explicou que Bruno lhe havia pedido para não o salvar. Liliana revela que está com um “melão” com a escolha que fez.
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Após salvar Sara, Liliana desabafa com João Ricardo: «Estou com um melão»
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