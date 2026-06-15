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Sobre este vídeo

Após ser expulsa do Desfio Final, Liliana confessa choque devido a acontecimento da gala: «Não esperava»

No «Dois às 10», Liliana faz um balanço da sua prestação no Secret Story - Desafio Final, revela como foram os últimos dias dentro da Casa e confessa que ficou com 'uma pedra no sapato'.

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