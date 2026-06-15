Após ser expulsa, Liliana acredita que Pedro Jorge se vai virar contra a sua maior aliada

No «Dois às 10», Liliana acusa João Ricardo de ter uma obsessão por Pedro Jorge, fala da relação entre Sara e Pedro Jorge e faz premonição.
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