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«Aproveitadora, rebaixa o outro»: Sara exalta-se com as acusações de Liliana

No Secret Story - Desafio Final, foi dia de concílio de nomeados na Sala de Partidas. Sara, Marisa Susana e Liliana revelaram quem acham que vai sair, quem querem que saia e fizeram os seus apelos para não serem expulsas. Veja tudo. 

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
    
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17

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