Aproximação inesperada? Ana confronta Ricardo João e reação surpreende a casa

Depois de vários confrontos, Ana decidiu esclarecer a relação com Ricardo João. A conversa entre os dois surpreendeu os colegas e já está a dar que falar dentro da casa do Secret Story 10.

Ana tomou a iniciativa de conversar com Ricardo João e confrontou-o diretamente sobre os seus sentimentos. A concorrente quis perceber se existia algum interesse da parte do colega, num momento inesperado dentro da casa.

Ricardo João foi claro na resposta, garantindo que não tem nada contra Ana e que já deixou para trás os atritos entre ambos. O concorrente sugeriu ainda que a gerontóloga faça o mesmo, numa tentativa de apaziguar a relação.

A mudança de postura não passou despercebida aos restantes colegas. Jéssica mostrou-se surpreendida e comentou com Luzia a proximidade entre os dois, destacando que passam rapidamente de momentos de grande tensão para conversas tranquilas.

Também Luzia reagiu à situação, levantando dúvidas sobre a existência de alguma ligação fora da casa. A própria Ana acabou por negar qualquer envolvimento com Ricardo João no exterior.

Já em conversa com a Voz, Jéssica foi mais longe e afirmou que não vê qualquer química entre os dois, classificando toda a situação como uma “grande pancada do nada”.

Entre conflitos, aproximações inesperadas e dúvidas no ar, a relação entre Ana e Ricardo João promete continuar a dar que falar nos próximos dias.