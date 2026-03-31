No Secret Story 10, é dia de frente-a-frente. Ariana e Eva foram as primeiras a «defrontarem-se» no Cubo e puderam fazer as perguntas que tanto queriam fazer uma à outra. Veja o momento.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ariana abre o jogo sobre "relação" com Diogo. E revela tudo a Eva: «O sentimento já existia»
No Secret Story 10, é dia de frente-a-frente. Ariana e Eva foram as primeiras a «defrontarem-se» no Cubo e puderam fazer as perguntas que tanto queriam fazer uma à outra. Veja o momento.
- Ontem às 21:52
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:36
Ariana abre o jogo sobre "relação" com Diogo. E revela tudo a Eva: «O sentimento já existia»
Ontem às 21:52
01:21
O momento mais emocionante. Ricardo João abraça Ana ao saber que trabalha em lingerie: «O teu filho deve ter orgulho»
Ontem às 22:53
03:54
Ana pede aos pais após revelação do segredo: «Não tenham vergonha de mim»
Ontem às 22:53
03:07
«Não é acompanhante de luxo» Cristina Ferreira esclarece Ricardo João sobre segredo de Ana
Ontem às 22:50
03:07
Ricardo João reage ao segredo de Ana de forma inédita: «Tem cabaret»
Ontem às 22:45
03:07
Luzia acerta no segredo de Ana e a casa reage em choque: «À noite trabalho em lingerie»
Ontem às 22:45
03:07
O segredo de Ana foi revelado e a reação de Ricardo João não passou despercebida
Ontem às 22:45
03:21
Luzia arrisca e carrega no segredo de Ana. Será que acertou?
Ontem às 22:41
06:19
Cristina Ferreira incrédula com situação chocante no Secret Story: «Nunca vi isto acontecer»
Ontem às 22:37
02:42
«E se o Diogo disser que quer voltar para a Eva?» A resposta de Ariana é inesperada
Ontem às 22:29
05:46
Ariana fica em choque ao assistir a conversa de Diogo e Eva: «Estou a ficar sem paciência»
Ontem às 22:27
01:57
De coração partido, Eva faz confissão sobre Diogo: «Eu ainda o amo. Não se esquece cinco anos assim»
Ontem às 22:21
03:02
Eva chora ao recordar história de amor com Diogo antes da polémica: «Fui o pilar dele»
Ontem às 22:19
06:06
«Não podemos ensinar ninguém a amar-nos» Eva em lágrimas ao falar sobre Diogo
Ontem às 22:15
02:58
«Como é que consegues ser feliz em cima de o sofrimento de outra mulher?» Jéssica confronta Ariana
Ontem às 22:04
03:57
«Se ele ainda me ama, como é que te sentes bem?» Eva confronta Ariana sem dó nem piedade
Ontem às 22:01