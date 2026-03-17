Ariana admite estar ‘caidinha’ por Diogo, o namorado de Eva. E será que ele sente o mesmo?

No Secret Story, Ariana fala com Cristina Ferreira e afirma que a proximidade com Diogo é apenas «uma brincadeira». Contudo, diz que o acha «muito interessante». Além disso, diz que o concorrente – que ela não sabe ser namorado de Eva – está «apanhadinho» por ela. «Ele está sempre a querer abraçar, a querer picar. Eu gosto muito dele».

«Eu acho que ele está livre leve e solto. Já lhe fiz essa pergunta. Ele disse que estava solteiríssimo», revela.

Além disso, Ariana conta que nunca namorou e admite medo que Diogo esteja a mentir. «Ele abraça-me. Beijos na boca ainda não houve. Temos uma amizade boa»