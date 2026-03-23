No Secret Story 10, durante o intervalo da gala, Sara e Jéssica mostram-se preocupadas com Ariana e questionam como a concorrente se sente perante a situação. Apesar de afirmar que é impossível Eva e Diogo terem algo, Ariana garante que, se isso for verdade, “rebenta com eles”. No confessionário, Sara admite que será uma grande desilusão se descobrir que Diogo está com Ariana apenas para disfarçar uma relação com Eva. Mais tarde, Ariana pede a Eva que beije a sua mão e, ao observar o batom, Jéssica brinca que devia ir para o FBI. Eva tenta escapar ao interrogatório e, quando Diogo se junta à conversa, também procura disfarçar a situação.
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Ariana ameaça «rebentar com eles» e colegas intensificam suspeitas sobre Eva e Diogo
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