Ariana apanhada a escutar uma conversa

No Secret Story 10, João e Diogo conversavam em privado no quarto, quando apanharam Ariana em flagrante a escutar junto à porta.

Recorde o que aconteceu nas últimas horas:

A noite desta segunda-feira, 2 de março, trouxe consequências sérias para Hugo no Secret Story 10. O concorrente foi sancionado depois de ter revelado uma missão a Ariana, quebrando uma das regras fundamentais do jogo. No confessionário, recebeu a notícia de que perderia 5 mil euros do seu prémio acumulado e, além disso, ficou automaticamente nomeado para esta semana.

Recorde-se que, na gala do passado domingo, Ariana já tinha sido penalizada pelo mesmo motivo, também com a perda de 5 mil euros. Depois da decisão anunciada no confessionário, a Voz dirigiu-se à casa para deixar um aviso claro a todos os concorrentes, reforçando que as missões são para cumprir em segredo absoluto e que novas infrações poderão trazer consequências ainda mais graves.

Mas as emoções não ficaram por aqui. Tiago voltou a estar no centro das atenções após ser alvo de várias críticas por parte dos colegas. A troca de farpas com Ariana, que marcou a gala de domingo, continuou a ecoar dentro da casa. Durante uma dinâmica realizada ao longo do dia, o concorrente foi novamente confrontado, desta vez por Diogo e Sara. Apesar de garantir que é “pela paz”, Tiago assegura que se irá sempre defender quando se sentir atacado, mantendo a sua postura firme perante o grupo.

Durante a tarde de ontem, dia 2 de março, Sara foi escolhida como Guia da semana. Os concorrentes reuniram-se na sala, a pedido da Voz, para elegerem quem iria liderar a casa durante mais uma semana de jogo. A escolha não passou despercebida, já que a própria concorrente deu a entender que poderá ter feito campanha junto dos colegas para garantir a posição. Confrontada pela Voz, Sara apresentou as suas razões para querer assumir a liderança, defendendo que tem perfil e capacidade para orientar o grupo nesta fase decisiva do programa. Resta saber se a sua liderança trará estabilidade ou mais conflitos ao programa.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?