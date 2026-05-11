Ariana assume erro na forma como lidou com Diogo: «Faria diferente»

No Dois às 10, conversamos com Ariana depois da sua expulsão do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente fala sobre a sua antiga participação e sobre o triângulo que tanto deu que falar.
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