Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ariana assume-se preocupada com a imagem por causa da relação com Diogo: «Carinhos debaixo dos cobertores...»

No Secret Story 10, Ariana mostra-se preocupada com a imagem que está a passar por estar próxima de Diogo. Veja a conversa completa.

Quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Liliana - 761 20 20 12
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Além de Ariana, Diogo beija outro concorrente da casa: e não foi Eva!
01:13

Além de Ariana, Diogo beija outro concorrente da casa: e não foi Eva!

15:09
«És o cúmplice da Voz»: Eva tenta desmascarar João e fica incrédula com a reação
01:25

«És o cúmplice da Voz»: Eva tenta desmascarar João e fica incrédula com a reação

14:55
João não deixa nada por dizer a Eva sobre Diogo: «Ele tem sentimentos pela Ariana e...»
02:05

João não deixa nada por dizer a Eva sobre Diogo: «Ele tem sentimentos pela Ariana e...»

14:49
Última Hora! Concorrentes denunciam «sinal de consentimento» noturno entre Ariana e Diogo
01:13

Última Hora! Concorrentes denunciam «sinal de consentimento» noturno entre Ariana e Diogo

14:40
«Beijaram-se?»: Almoço de Ana e Ricardo João dá que falar
01:03

«Beijaram-se?»: Almoço de Ana e Ricardo João dá que falar

13:50
Ana lamenta que a relação com Ricardo João tenha azedado: «Eu sei que tenho responsabilidade...»
03:32

Ana lamenta que a relação com Ricardo João tenha azedado: «Eu sei que tenho responsabilidade...»

13:05
Mais Viral

Mais Vistos

Última Hora! Concorrentes denunciam «sinal de consentimento» noturno entre Ariana e Diogo
01:13

Última Hora! Concorrentes denunciam «sinal de consentimento» noturno entre Ariana e Diogo

Há 1h e 53min
Após revelar que tem namorada, Diogo volta a dormir com Ariana e trocam carinhos debaixo dos lençóis
02:13

Após revelar que tem namorada, Diogo volta a dormir com Ariana e trocam carinhos debaixo dos lençóis

Hoje às 10:15
Eva furiosa com Diogo e Ariana: «Para quem tem namorada... e ela diz aquilo com um à vontade»
01:37

Eva furiosa com Diogo e Ariana: «Para quem tem namorada... e ela diz aquilo com um à vontade»

Hoje às 11:28
Eva deixa ultimato a Diogo: «Deixa-te estar que lá fora...»
03:35

Eva deixa ultimato a Diogo: «Deixa-te estar que lá fora...»

Hoje às 11:39
Eva volta a avisar Diogo: «O que é que acontece debaixo dos lençóis... vais continuar?»
01:51

Eva volta a avisar Diogo: «O que é que acontece debaixo dos lençóis... vais continuar?»

Há 3h e 39min
Ver Mais

Notícias

De férias, Filipe Delado mostra os músculos… apenas de cuecas

De férias, Filipe Delado mostra os músculos… apenas de cuecas

Há 3h e 26min
Fim da linha. Diogo revela a Ariana que tem namorada e esta tem reação 'explosiva': o resumo da noite mais polémica do Secret Story 10

Fim da linha. Diogo revela a Ariana que tem namorada e esta tem reação 'explosiva': o resumo da noite mais polémica do Secret Story 10

Hoje às 10:06
Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

Ontem às 22:59
Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

Ontem às 21:18
«O mais grave foi...»: Amigas de Eva reagem à polémica com Ariana e Diogo. E deixam aviso

«O mais grave foi...»: Amigas de Eva reagem à polémica com Ariana e Diogo. E deixam aviso

Ontem às 19:39
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

Hoje às 00:35
Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Ontem às 00:38
Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

Ontem às 00:35
Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

17 mar, 09:29
João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

17 mar, 09:14
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

17 mar, 21:54
Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

De férias, Filipe Delado mostra os músculos… apenas de cuecas

De férias, Filipe Delado mostra os músculos… apenas de cuecas

Há 3h e 26min
Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ontem às 18:27
Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

Ontem às 15:38
Gesto de amor entre casal emociona Cristina Ferreira. Apresentadora repete momento com João Monteiro

Gesto de amor entre casal emociona Cristina Ferreira. Apresentadora repete momento com João Monteiro

Ontem às 15:05
Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Ontem às 14:37
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados
01:51

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados

Há 3h e 39min
Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca
01:19

Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca

Há 3h e 50min
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
03:17

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

Ontem às 16:18
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
02:06

Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral

Ontem às 15:46
Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Ontem às 14:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada depara-se com contratempo fora de Portugal: "O primeiro da minha vida"

Bárbara Parada depara-se com contratempo fora de Portugal: "O primeiro da minha vida"

Há 1h e 10min
Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Hoje às 10:45
Francisco Monteiro encerra aniversário em sítio especial: veja a imagem!

Francisco Monteiro encerra aniversário em sítio especial: veja a imagem!

Hoje às 10:15
"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

Ontem às 18:15
Fora de Portugal, Bárbara Parada mostra Guilherme Baptista: "Até desprevenido, é perfeito"

Fora de Portugal, Bárbara Parada mostra Guilherme Baptista: "Até desprevenido, é perfeito"

Ontem às 17:54
Ver Mais Outros Sites