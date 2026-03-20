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Ariana «chocada» com revelações de Diogo sobre a namorada: «Ela disse que ia entender?»

No Secret Story 10, depois de descobrir que Diogo tem namorada, Ariana volta a ter uma conversa com o concorrente. Ariana condena a postura de Diogo e não deixa nada por dizer. Veja a conversa completa.

Quatro concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Liliana - 761 20 20 12
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

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