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Ariana de rastos depois de polémica de Diogo e Eva ser debatida na casa

No Secret Story - Desafio Final, Nufla, Sara e Ana conversavam sobre toda a polémica em torno de Eva e Diogo, com Ariana mesmo ao lado, quando esta decidiu intervir e pedir para que parassem com o debate do assunto.

Leomarte encontrou Ariana triste depois do que aconteceu e decidiu confrontar as colegas para a defender. O momento acabou por resultar numa discussão com Ariana e Ana. Minutos depois, Ariana estava na casa de banho de rastos, com os colegas a tentar consolá-la.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final

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