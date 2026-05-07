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Ariana dorme no exterior. E a companhia pode surpreendê-lo

No Secret Story - Desafio Final, Ariana e Leomarte preparam-se para dormir no exterior. Afonso comentou, em jeito de piada, que Ariana vai continuar a produzir o seu conteúdo favorito lá fora:  dormir. Quando a concorrente foi à procura de uma manta, os colegas não perdoaram: se foi corajosa o suficiente para ter esta consequência, teria de a enfrentar sem regalias.

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