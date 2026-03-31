Ariana e Liliana entram em confronto: «Revelou-se da forma que foi. Está numa relação com o 'ex' da amiga»

No Secret Story 10, durante uma atividade proposta por Hugo, costas com costas, Liliana e Ariana respondem à questão como está a amizade das duas de 0 a 10. As respostas não coincidem e Liliana diz que gostou de Ariana desde o início mas não pode ir contra os seus ideais. Para Ariana uma amiga não lhe vira as costas e as duas não chegam a um entendimento.

