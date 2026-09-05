Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo

No Em Família, recebemos Diogo e Ariana, ex-concorrentes do Secret Story 10. O casal falou da participação no programa e revelou como está a vida fora do mesmo.

Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
04:09

Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»

10:12 28 jul
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
04:26

Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»

10:08 28 jul
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
04:45

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

10:01 28 jul
Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10
03:19

Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10

15:34 25 jul
Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»
01:27

Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»

10:56 20 jul
Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final
02:44

Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final

10:42 20 jul
Mais Vídeos

Mais Vistos

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Ontem às 13:48
Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Ontem às 12:58
Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo
10:19

Ariana emociona-se em direto com palavras de Diogo

Hoje às 11:42
Amizade à prova de tudo. Sara Jesus declara-se a este galã da televisão: «Amo-te tanto»

Amizade à prova de tudo. Sara Jesus declara-se a este galã da televisão: «Amo-te tanto»

22 ago, 17:57
Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

Venceu um reality show em Portugal e o marido deixou-a uma semana depois do casamento. E o desabafo é avassalador

30 ago, 17:20
Ver Mais

Notícias

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Ontem às 13:48
Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Ontem às 12:58
Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

1 set, 20:33
São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

1 set, 16:43
Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

1 set, 15:31
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Medicação e ajuda profissional: Ex-namorada de Maycon quebra o silêncio sobre o pior ano da sua vida

Ontem às 13:48
Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

Ontem às 12:58
Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

1 set, 20:33
São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

1 set, 16:43
Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

1 set, 15:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Hoje às 00:56
Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Hoje às 00:44
Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Hoje às 00:12
Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

Ontem às 23:22
Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Ninguém contava. Esta concorrente saiu em quinto lugar na grande final do Big Brother Verão

Ontem às 22:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: ex-concorrente do "Big Brother" ia ser padrinho do noivo... mas acabou por faltar!

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: ex-concorrente do "Big Brother" ia ser padrinho do noivo... mas acabou por faltar!

Há 1h e 28min
Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: ex-concorrentes de reality shows da TVI desfilam elegância!

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: ex-concorrentes de reality shows da TVI desfilam elegância!

Há 1h e 51min
Teresa Guilherme recorda momento histórico do "Big Brother" e deixa mensagem especial sobre Zé Maria

Teresa Guilherme recorda momento histórico do "Big Brother" e deixa mensagem especial sobre Zé Maria

Hoje às 12:58
Iury Mellany e Daniel Monteiro já estão casados: veja o vestido da noiva!

Iury Mellany e Daniel Monteiro já estão casados: veja o vestido da noiva!

Hoje às 12:58
Conhecido rosto da TVI falha casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Tenho o coração partido"

Conhecido rosto da TVI falha casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Tenho o coração partido"

Hoje às 10:13
Ver Mais Outros Sites