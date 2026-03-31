Ariana encosta Diogo à parede e ouve confissão inesperada

Ariana e Diogo voltaram a falar a sós no quarto e a conversa rapidamente se tornou intensa. A concorrente decidiu colocar todas as dúvidas em cima da mesa e não escondeu o receio de estar a ser usada para jogo, levantando mesmo a hipótese de o amigo ter um plano em conjunto com Eva.

Sem rodeios, Ariana encostou Diogo à parede e confrontou-o com aquilo que tem ouvido dentro da casa. «Vieram dizer-me que escolhias a Eva», atirou, numa tentativa clara de perceber o que realmente se passa entre os dois.

Perante a pressão, o concorrente acabou por fazer uma confissão inesperada e deixou tudo em aberto. Diogo admite que os sentimentos ainda não estão totalmente resolvidos e garante que a situação mudou desde que se aproximou de Ariana, o que acabou por deixar a concorrente ainda mais confusa.

Durante a conversa, Ariana acabou mesmo por falar do futuro fora da casa e fez uma declaração que não passou despercebida. «Eu ia presa!», disse, referindo-se à forma como poderia reagir caso se sentisse novamente magoada.

O momento está a dar muito que falar entre os fãs do programa e promete voltar a marcar os próximos dias dentro da casa. Tudo indica que a relação entre Ariana e Diogo está longe de ficar resolvida.

No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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