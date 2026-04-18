Ariana fica num pranto ao falar do pai: «Ouvir as pessoas dizer que ele chorar todas as noites, por causa do que lia…»

No Momento Certo, Ariana senta-se à conversa com João Patrício para esclarecer a pergunta que não quer calar: Vítima ou Vilã? Durante a conversa, a ex-concorrente admite que não era necessário expor a família a tanto ódio. E que, o que mais lhe custou foi saber que o pai não conseguiu dormir muitas vezes.