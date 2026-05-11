Ariana foi expulsa e estas foram todas as reações do público e dos concorrentes

No Secret Story – Desafio Final, chegou o momento mais esperado. Ariana foi expulsa e esta foi a reação do público em estúdio ao assistir às percentagens.

Esta foi uma semana de forte tensão dentro da casa. Esta noite, a Voz quer saber quem são os principais alvos. As movimentações dos últimos dias prometem ter peso na gala.

A lista de concorrentes do Secret Story – Desafio Final ainda não está encerrada. Esta noite descubra quem vai entrar e de que forma a sua chegada pode alterar a dinâmica do jogo.