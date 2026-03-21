No Secret Story 10, Ariana está sozinha no quarto e Eva repara que a concorrente não está bem. Eva vai junto dela e pergunta-lhe se precisa de algo. Ariana diz que não. Eva insiste que se precisar de algo pode contar com ela.
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Ariana isola-se no quarto e Eva mostra-se preocupada: «Se precisares de algo...»
- Secret Story
- Hoje às 16:03
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