Ariana passa-se com Ana: «Não quero falar mais sobre isso!»

No Secret Story - Desafio Final, Nufla, Sara e Ana conversavam sobre toda a polémica em torno de Eva e Diogo, com Ariana mesmo ao lado, quando esta decidiu intervir e pedir para que parassem com o debate do assunto.
Leomarte encontrou Ariana triste depois do que aconteceu e decidiu confrontar as colegas para a defender. O momento acabou por resultar numa discussão com Ariana e Ana.
Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:
Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14