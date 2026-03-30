Ariana passada com Diogo no confessionário: «Se quer lutar por ela que vá atrás dela»

Durante o intervalo, a Sara explode e desabafa com a Eva e o João sobre a Luzia. Farta da concorrente, a Sara tece várias críticas à sua rival. Em simultâneo, a Ariana confronta o Diogo, por ter insinuado que iria lutar pela Eva. O concorrente justifica-se, dizendo que no dia de hoje não o vai fazer, mas não sabe como será o futuro. A Ariana questiona se o Diogo continua a fazer jogo consigo e o concorrente jura que não. O Diogo revela que o sentimento pela Eva existe, mas já não é igual e está a gostar de conhecer a Ariana. Pouco depois, a Ariana conta à Luzia que a Sara a mandou para a sua terra.

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Na gala do Secret Story 10, durante o intervalo da gala, questionada pelo Tiago, a Ariana assume que gosta de estar com o Diogo e que o concorrente foi o primeiro a preocupar-se consigo quando todos lhe viraram as costas. O Tiago afirma que, no lugar da Ariana, perderia toda a admiração pelo Diogo. No entanto, constata que, apesar de a Ariana ter começado por ser um fantoche para o Diogo, passou a ser algo verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Diogo e a Eva tentam esclarecer-se e o concorrente confessa que o amor que sente pela Ariana é diferente que aquele que sente pela ex-namorada. A Eva diz não acreditar e o Diogo garante que lhe vai pedir desculpa a vida inteira pelo que aconteceu, contudo, assume que se sente bem com a Ariana.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.