Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz

No Última Hora do Secret Story 10, Ariana anda pela Casa a fazer vários pedidos aos colegas, pedidos esses que os deixa baralhados. Desde pedir café com leite e depois já não querer leite, a puxar Sara pela perna, para a fazer sair da cama ou até mesmo convencer Ana a interpretar o “Titanic” junto à piscina… o que na Casa não sabem é que Ariana segue as ordens da Voz, através de um in-ear.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

