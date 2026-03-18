Ariana provoca, Diogo reage e Eva admite receios em lágrimas: Triângulo dá que falar

No Secret Story 10, após o Especial, Ariana revela a Diogo que contou a Cristina que ele está “apanhadinho” por si, algo que o concorrente nega prontamente. No confessionário, Diogo inverte a situação e garante que é Ariana quem não lhe resiste. Ainda assim, os dois mostram grande cumplicidade no quarto, trocando provocações enquanto estão deitados juntos. Paralelamente, Eva surge mais fragilizada e, no confessionário, admite que, apesar de tudo ter sido previamente combinado com o namorado, teme que Ariana comece a desenvolver sentimentos por Diogo. A concorrente confessa ainda receio da reação de João quando o segredo vier a público.
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