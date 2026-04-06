Ariana provoca Eva ao afirmar que Diogo lhe mete creme nas costas

Na Cadeira Quente, a Voz recorda que a Ariana decidiu tirar 3000€ à Jéssica para ouvir uma conversa. A concorrente confessa que o momento foi desinteressante e a Eva atira que a rival esperava ouvi-la falar mal. A Ariana refere que queria ouvir o lado do Diogo e as duas entram em discussão. A Eva acusa a Ariana e o Diogo de terem o “ego lá em cima” e de a concorrente ser sonsa. A Ariana contesta que a Eva também revelou ser igual e a Sara intervém, questionando se a Ariana tem dado uso às suas pernas. A Eva e a Ariana voltam a entrar em guerra e a Liliana também não se inibe em atacar a concorrente. O Hugo diz que o facto de a Ariana pagar para ouvir uma conversa, só prova que não confia no Diogo, rematando que, uma pessoa que trai, trai duas…