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Ariana provoca Tiago e gera momento constrangedor após imagens de Eva

Após o Especial, Ariana não perdeu a oportunidade de provocar Tiago, pedindo-lhe que comentasse as imagens em que este demonstra algum interesse por Eva. Visivelmente envergonhado, o concorrente acabou por ouvir as provocações da colega, que fez questão de recordar que, no início, também ela não sentia nada por Diogo. Entre risos, Tiago respondeu com ironia, afirmando que, nesse sentido, “nada está perdido”.

As imagens de Ricardo João em relação a Ana também foram tema de conversa entre os concorrentes, gerando diferentes opiniões dentro da casa.

Liliana mostrou-se crítica da postura de Ricardo João, apontando o facto de este ter insistido nas críticas ao desfile de lingerie de Ana sem nunca ter pedido desculpa. Já Sara não deixou passar o comentário e relembrou Liliana de que também ela não pediu desculpa a Ariana depois de a ter chamado de “cabra”, aumentando o clima de tensão entre as duas.

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