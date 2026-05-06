Ariana reage de forma fria a conversa com Marisa Susana: «Não és minha amiga para eu partilhar coisas contigo»

A madrugada ficou marcada por um momento de tensão entre Ariana e Marisa Susana. A concorrente mostrou-se distante, recusou desabafar com os colegas e acabou por deixar uma resposta inesperada.

No jardim da casa do Secret Story - Desafio Final, Ariana juntou-se aos colegas para dormir, mas rapidamente chamou a atenção pela forma “rabugenta” como chegou ao espaço. Perante a atitude da concorrente, Marisa Susana e João Ricardo tentaram perceber o que se passava e incentivaram-na a desabafar.

Contudo, Ariana mostrou-se pouco recetiva à conversa e acabou por responder diretamente a Marisa Susana, garantindo que as duas não são amigas e que, por isso, não sente necessidade de partilhar aquilo que está a sentir.

A reação deixou o ambiente mais tenso e levou Marisa Susana a admitir que a colega acabou por dar razão ao conteúdo da carta que recebeu durante a dinâmica realizada esta tarde.