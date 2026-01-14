As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem o painel do «V+ Fama», com António Leal e Silva e Guilherme Castelo Branco, para analisar as notícias mais recentes do mundo cor-de-rosa.

Nesta conversa, o painel comenta os novos detalhes sobre o relacionamento mediático de Bárbara Parada e Francisco Monteiro. Em foco estão as supostas condições e limites impostos pela ex-concorrente do «Big Brother» para o equilíbrio do namoro, após uma fase de maior exposição e algumas interrupções na relação. Uma análise descontraída sobre a gestão da privacidade, as expectativas de ambos e como o casal tem lidado com o escrutínio constante dos seguidores e da imprensa social.