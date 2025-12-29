ESCOLHA O VENCEDOR!
As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Depois de sair do Secret Story, Leandro não escondeu a desilusão com alguns dos colegas de jogo e fez declarações fortes sobre a relação com Pedro e Marisa. Em conversa no Dois às 10, da TVI, o ex-concorrente revelou que a convivência dentro da casa se tornou insustentável.

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:21
