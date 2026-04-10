As imagens completas da atitude de Liliana que revoltou a casa

Liliana não conseguiu conter as lágrimas ao recordar uma fase difícil da sua vida. A concorrente falou sobre o período em que viveu na Suíça, onde trabalhou como empregada de limpeza e enfrentou várias dificuldades até conseguir melhorar as suas condições de vida.

Durante uma dinâmica proposta pela produção, foi desafiada a vestir uma farda e realizar tarefas domésticas, algo que acabou por trazer à tona memórias dolorosas. Mais tarde, reuniu os colegas na sala para explicar a sua reação e aprofundar o relato.

O momento emocionou alguns concorrentes, como Diogo, que não escondeu as lágrimas. Num gesto inesperado de apoio, decidiu vestir a farda, demonstrando solidariedade para com Liliana.

Ainda assim, o ambiente mudou rapidamente. Sara acusou a colega de estar a fazer “papel de atriz”, gerando um momento de tensão e troca de palavras. Também Ricardo João mostrou desconfiança e afirmou não acreditar na emoção demonstrada, referindo-se a “lágrimas de crocodilo”.

Apesar das críticas, Liliana reagiu com firmeza e chegou a retirar a farda, garantindo que não iria permitir ser desrespeitada dentro da casa.

Fora do reality show, Liliana, de 33 anos, vive atualmente na Suíça, onde trabalha como massagista e empresária. Depois de um início marcado por dificuldades e vários empregos, conseguiu mudar de área e construir o seu próprio percurso profissional, dividindo-se hoje entre a área do bem-estar e os negócios.