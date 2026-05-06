As imagens que faltavam. Leandro e Liliana "revoltados" com salvação de Pedro Jorge

Depois de ter sido o primeiro salvo, os colegas parabenizam Pedro. No Alpendre, Leandro comenta que nunca esperava ser o primeiro salvo e Liliana diz que é o que dá o fanatismo. Na Cozinha, Afonso diz “ai Luzia, Luzia” e os dois começam uma discussão sobre as imagens passadas no Especial. Sara e Leomarte pedem a Luzia para se afastar e ter calma, mas João intromete Sara e questiona se quer ficar bem na fotografia e a concorrente responde que sim, ironicamente. Sara dirige-se a Afonso e João afasta a colega e pede para que ela tenha calma.