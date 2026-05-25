As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Na gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final viveu-se um momento tenso na plateia. Os protagonistas foram Norberto, namorado da concorrente Catarina, e Catarina Miranda, namorada do concorrente Afonso Leitão. Norberto não gostou de um comentário de Catarina Miranda, em que esta desvalorizava a prestação de Catarina dentro da casa. Ao ver que Catarina Quintas escapou à expulsão com 49% dos votos, Norberto insurgiu-se contra a ribatejana. E a confusão instalou-se entre o público que assistia à gala.

Veja as imagens exclusivas, que não passaram na televisão, e que mostram o início do confronto.