As imagens que ninguém viu: Eva apercebe-se que não salvou Tiago e conta a Jéssica e Sara. As reações são impagáveis

No Secret Story 10, Eva apercebe-se que se esqueceu de salvar Tiago das nomeações, o que deixa Sara e Jéssica incrédulas. Emocionada, a concorrente pede desculpa a Tiago que tenta desvalorizar, já que ficou livre das nomeações. Hugo fica frustrado por ter salvo Tiago e o colega não ter feito o mesmo, mais uma vez.

