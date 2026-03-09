No «Dois às 10», Partilhamos os melhores momentos do concorrente Pedro no «Secret Story». Cristina Ferreira despede-se do concorrente com mensagem emotiva e de muita esperança.
As palavras emocionantes de Cristina Ferreira para Pedro: «Tu vais ser uma ajuda para muita gente.»
- Hoje às 11:42
