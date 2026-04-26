O Desafio Final estreia esta noite, dia 26 de abril. A curiosidade sobre os novos concorrentes é mais do que muita. E há um vídeo, com um desafio da Voz, que está a dar muito que falar. Será que estas são as primeiras imagens dos novos concorrentes, que estão de regresso á casa mais vigiada do País.
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As primeiras imagens dos novos concorrentes do Desafio Final? Veja o vídeo que já é viral
- Há 1h e 29min
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As primeiras imagens dos novos concorrentes do Desafio Final? Veja o vídeo que já é viral
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