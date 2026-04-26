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As primeiras imagens dos novos concorrentes do Desafio Final? Veja o vídeo que já é viral

O Desafio Final estreia esta noite, dia 26 de abril. A curiosidade sobre os novos concorrentes é mais do que muita. E há um vídeo, com um desafio da Voz, que está a dar muito que falar. Será que estas são as primeiras imagens dos novos concorrentes, que estão de regresso á casa mais vigiada do País. 

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