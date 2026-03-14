«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

No Secret Story 10, o momento mais marcante da semana foi o momento da revelação do segredo de Diogo: «Tenho a minha namorada na casa». Eva disfarçou e não escondeu o espanto e indignação. No Extra do Secret Story, assistimos a uma conversa exclusiva com a irmã da concorrente sobre este momento e sobre a prestação que a jovem está a ter. Veja tudo.
Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18