«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

No Secret Story 10, o momento mais marcante da semana foi o momento da revelação do segredo de Diogo: «Tenho a minha namorada na casa». Eva disfarçou e não escondeu o espanto e indignação. No Extra do Secret Story, assistimos a uma conversa exclusiva com a irmã da concorrente sobre este momento e sobre a prestação que a jovem está a ter. Veja tudo.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10