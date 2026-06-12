Assalto à despensa! Pedro Jorge foi o "ladrão". E a forma como conquistou mais tempo é inesperada

No Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge é desafiado a completar quadras para conquistar mais segundos no assalto à despensa. Logo a seguir os concorrentes conseguiram conquistar vários alimentos. O momento foi hilariante.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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