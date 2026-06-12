No “Dois às 10”, acompanhamos uma história de amor que começou diante das câmaras e cresceu muito para além delas. Sara Sistelo e Moisés Figueira construíram uma vida em comum, marcada pela cumplicidade, pela família e por momentos inesquecíveis. Hoje, a felicidade celebra-se em dobro. Enquanto aguardam a chegada de mais um membro da família e revelam o nome do bebé que está a caminho, Sara e Moisés dão também um passo muito especial na sua história. Em direto, assistimos ao casamento deste casal tão acarinhado pelo público.
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Sobre este vídeo
Assim foi a entrada da noiva no casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira
- Dois às 10
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