Assobios misteriosos geram dúvidas: Leandro lança suspeita e deixa todos em alerta

Um momento inesperado está a dar que falar dentro da casa do Desafio Final. Entre dúvidas e teorias, os concorrentes tentam perceber a origem de sons misteriosos.

Juliana questiona Sara sobre a sua edição e se, na altura, também ouviam assobios pela manhã. A dúvida instala-se e rapidamente surge uma teoria curiosa.

Leandro partilha que muitos colegas acreditam que o Mago está a cantar, mas garante que, na verdade, o som pode ser apenas alguém a assobiar. Intrigada, Sara questiona se será “a casa a assobiar”, ao que Leandro responde, em tom descontraído, que pode mesmo ser essa a explicação.

Perante a situação, Juliana alerta os colegas para estarem atentos no dia seguinte. Já Leandro deixa uma frase que não passa despercebida: «Todas as manhãs a minha casa assobia».

