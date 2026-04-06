No Secret Story 10, no alpendre, Eva e Diogo têm conversa sobre a relação e o que aconteceu dentro e fora da casa. Eva mostra-se revoltada com as atitudes do ex-namorado.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
«Assuntos nossos»: Conversa entre Diogo e Eva expõe a relação e ambos desentemdem-se
- Secret Story
- Há 37 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:10
«Assuntos nossos»: Conversa entre Diogo e Eva expõe a relação e ambos desentemdem-se
Há 37 min
04:25
Diogo questiona Eva e a concorrente responde na hora: «Tenho raiva de ti...»
Há 11 min
04:06
Em conversa com Eva, Diogo fala por meias palavras: «Peço-te desculpa a ti e não volta a acontecer»
Há 15 min
04:25
Imperdível. «Estás a dar a entender...»: Eva revolta-se com Diogo
Há 30 min
05:43
«Alguma vez te menti?»: Pergunta de Diogo deixa Eva boquiaberta
Há 31 min
03:26
Falta de «respeito»: A sós, Eva e Diogo têm conversa sobre a relação
Há 39 min
08:38
Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»
Há 1h e 24min
01:26
Sara passa-se com Jéssica e admite: «Não percebo (...) Só te vejo ser assim comigo»
Há 1h e 44min
03:01
A ferver. Hugo 'arrasa' Ana: «São palavras muito bonitas mas acredito zero»
Há 1h e 53min
08:53
Ana emociona-se ao fazer partilha pessoal: «Não sou revoltada, sou muito grata...»
Há 1h e 59min
02:32
Ricardo João é fortemente elogiado por parte dos colegas e esta é a reação do concorrente
Há 2h e 0min
02:13
Ricardo João coloca o orgulho de lado e assume: «O meu coração vai-me levar de volta à Ana»
Há 2h e 6min
01:17
À frente de todos e em lágrimas, Diogo assume estar arrependido do envolvimento com Ariana
Há 2h e 24min
00:46
Diogo fica em lágrimas ao pedir desculpas a Eva: «Desculpa pelo que te fiz passar»
Há 2h e 26min
06:04
Eva chora ao recordar história de vida e de amor com Diogo: «Ele desiludiu-me»
Há 2h e 29min
05:13
Ricardo João arrepia com discurso emocionante sobre Eva: «Admiro-te»
Há 2h e 33min