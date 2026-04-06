No Secret Story 10, no alpendre, Eva e Diogo têm conversa sobre a relação e o que aconteceu dentro e fora da casa. Eva mostra-se revoltada com as atitudes do ex-namorado.
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«Assuntos nossos»: Conversa entre Diogo e Eva expõe a relação e ambos desentendem-se
- Secret Story
- Há 3h e 30min
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