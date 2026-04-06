Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Assuntos nossos»: Conversa entre Diogo e Eva expõe a relação e ambos desentendem-se

No Secret Story 10, no alpendre, Eva e Diogo têm conversa sobre a relação e o que aconteceu dentro e fora da casa. Eva mostra-se revoltada com as atitudes do ex-namorado.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Eva fica desolada com palavras de Diogo: «Eu só posso estar maluca da cabeça»
06:20

Eva fica desolada com palavras de Diogo: «Eu só posso estar maluca da cabeça»

22:52 Ontem
Diogo esclarece tudo a Eva sobre imagens tensas: «Não falei que te sustentava»
05:52

Diogo esclarece tudo a Eva sobre imagens tensas: «Não falei que te sustentava»

22:47 Ontem
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. E são todas mulheres
03:34

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. E são todas mulheres

22:36 Ontem
Eva confronta Diogo à frente de todos: «Disseste que me sustentavas»
01:47

Eva confronta Diogo à frente de todos: «Disseste que me sustentavas»

22:30 Ontem
«Não me pagava as contas» Eva esclarece vida fora da casa ao lado de DIogo após declarações do ex
02:25

«Não me pagava as contas» Eva esclarece vida fora da casa ao lado de DIogo após declarações do ex

22:19 Ontem
Eva em choque ao assistir a imagens de uma conversa entre Diogo e Ariana sobre a vida privada do ex-casal
04:09

Eva em choque ao assistir a imagens de uma conversa entre Diogo e Ariana sobre a vida privada do ex-casal

22:17 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

À frente de todos e em lágrimas, Diogo assume estar arrependido do envolvimento com Ariana
01:17

À frente de todos e em lágrimas, Diogo assume estar arrependido do envolvimento com Ariana

Ontem às 19:35
Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Ontem às 13:17
Eva em choque ao assistir a imagens de uma conversa entre Diogo e Ariana sobre a vida privada do ex-casal
04:09

Eva em choque ao assistir a imagens de uma conversa entre Diogo e Ariana sobre a vida privada do ex-casal

Há 2h e 35min
A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

A ferver. Luzia e Sara em confronto aceso: «Todo o tempo que passei contigo foi caótico»

24 fev, 15:47
Diogo fica em lágrimas ao pedir desculpas a Eva: «Desculpa pelo que te fiz passar»
00:46

Diogo fica em lágrimas ao pedir desculpas a Eva: «Desculpa pelo que te fiz passar»

Ontem às 19:33
Ver Mais

Notícias

Perto de abandonar a casa no próximo domingo: Conheça os nomeados desta semana

Perto de abandonar a casa no próximo domingo: Conheça os nomeados desta semana

Há 2h e 8min
Incoerências no jogo? Norberto é confrontado com duras críticas após sair do Secret Story

Incoerências no jogo? Norberto é confrontado com duras críticas após sair do Secret Story

Ontem às 19:58
Bruna Gomes dispara críticas ao jogo de Ariana dentro da casa: «Encontrou o amor e já está bom»

Bruna Gomes dispara críticas ao jogo de Ariana dentro da casa: «Encontrou o amor e já está bom»

Ontem às 19:27
Katia Aveiro assiste a uma morte num avião. Este é o depoimento da irmã de Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro assiste a uma morte num avião. Este é o depoimento da irmã de Cristiano Ronaldo

Ontem às 19:22
Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

Ontem às 18:48
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

2 abr, 09:35
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

2 abr, 09:11
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

1 abr, 19:16
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

1 abr, 19:16
«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

1 abr, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
02:25

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo

2 abr, 18:15
Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!
02:23

Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!

1 abr, 19:53
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

31 mar, 19:52
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

30 mar, 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

30 mar, 09:35
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Katia Aveiro assiste a uma morte num avião. Este é o depoimento da irmã de Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro assiste a uma morte num avião. Este é o depoimento da irmã de Cristiano Ronaldo

Ontem às 19:22
Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Comentário sobre a casa de Noélia Pereira recebe resposta imediata: «Está paga!»

Ontem às 17:33
Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Emigrada e longe do namorado, vencedora do Big Brother atravessa um dos momentos mais difíceis da sua vida

Ontem às 16:55
O truque de Cristina Ferreira para manter a boa forma é o mesmo que Cláudia Raia usa aos 59 anos

O truque de Cristina Ferreira para manter a boa forma é o mesmo que Cláudia Raia usa aos 59 anos

Ontem às 16:16
Pedro é surpreendido por ex-concorrente do Secret Story 9 com doação milionária? O ex-concorrente esclarece tudo

Pedro é surpreendido por ex-concorrente do Secret Story 9 com doação milionária? O ex-concorrente esclarece tudo

Ontem às 16:13
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»
08:38

Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»

Ontem às 20:35
Sara passa-se com Jéssica e admite: «Não percebo (...) Só te vejo ser assim comigo»
01:26

Sara passa-se com Jéssica e admite: «Não percebo (...) Só te vejo ser assim comigo»

Ontem às 20:15
A ferver. Hugo 'arrasa' Ana: «São palavras muito bonitas mas acredito zero»
03:01

A ferver. Hugo 'arrasa' Ana: «São palavras muito bonitas mas acredito zero»

Ontem às 20:06
Ricardo João é fortemente elogiado por parte dos colegas e esta é a reação do concorrente
02:32

Ricardo João é fortemente elogiado por parte dos colegas e esta é a reação do concorrente

Ontem às 19:59
Ricardo João coloca o orgulho de lado e assume: «O meu coração vai-me levar de volta à Ana»
02:13

Ricardo João coloca o orgulho de lado e assume: «O meu coração vai-me levar de volta à Ana»

Ontem às 19:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Ontem às 16:04
João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

Ontem às 13:52
João Monteiro deixa mensagem de despedida

João Monteiro deixa mensagem de despedida

5 abr, 20:29
Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

5 abr, 19:31
Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

5 abr, 16:54
Ver Mais Outros Sites