Ataque de ciúmes? Eva e Diogo conversam sobre segredos e Ariana isola-se no quarto

No Secret Story 10, Diogo e Eva trocaram segredos em voz baixa com Ariana a observar tudo de perto. Diogo tentou dar pistas sobre o segredo da atual, mas Eva recusou saber. A conversa tornou-se mais pessoal: Eva admitiu odiá-lo, mas reconheceu ser mais civilizada com ele do que com Ariana, justificando com os anos de história que os une. No confessionário, Ariana não escondeu os ciúmes.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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