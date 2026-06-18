Ataque de ciúmes? Marisa Susana cobra a Leandro a proximidade com Liliana. E Pedro Jorge 'atira lenha para a fogueira'

No Secret Story - Desafio Final, Leandro pergunta a Marisa onde é que está Sara e justifica que só fez essa pergunta porque andam sempre as duas juntas. Marisa “canta” SS9 e Leandro diz que já foi mais uma embora e não estava previsto. Leandro diz que ela sabe bem que ele é engraçado, até porque ela se ri muito com ele, mas a colega responde que não se tem rido muito com ele. Leandro atira que ela está demasiado concentrada no jogo. Marisa diz que ele passou o jogo sempre mais com Liliana e pergunta se ela ainda cá estivesse, se ele a tinha escolhido como a que mais "gosta". Pedro ouve tudo e vai metendo ferro, atacando Leandro, que acaba por não responder a esta questão de forma direta, mas Marisa garante que está respondido.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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