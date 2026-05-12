Até o juiz Hélder Fráguas é chamado. Gostos de Pedro Jorge nas fotos de Liliana em biquíni voltam a agitar a casa

No Secret Story - Desafio Final, Liliana é confrontada com um mexerico de Marisa, mulher de Pedro Jorge. E o assunto volta a ser os gostos que Pedro jorge meteu nas fotos de Liliana em biquíni. Leandro entra no tema para atacar o vencedor do SS09 com o assunto.

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