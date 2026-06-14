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Atitude de João Ricardo deixa Liliana emocionada

Na gala do Secret Story – Desafio Final, uma atitude de João Ricardo deixa Liliana emocionada: este abdicou de receber uma carta da família, para que a colega lesse a sua.

A gala desta noite promete fortes emoções, com uma expulsão, a revelação do primeiro finalista e o regresso de ex-concorrentes à casa. O exterior vai invadir o jogo com o regresso de três ex-concorrentes: Jéssica Jeremias (Secret Story 10), Vera Cláudia (Secret Story 9) e Daniela Santo (Secret Story 8), que entram na casa para defender as nomeadas em risco.

Esta noite será também decisiva na competição, já que o concorrente que conquistar mais “trevos” ficará mais perto da grande final, sendo ainda revelado o primeiro finalista desta edição.

Pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
    
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
LILIANA – 761 20 20 17

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