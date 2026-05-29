Atitudes de Afonso geram polémica e deixam Nufla em lágrimas

A festa na Malveira ficou marcada por tensão e discussões, depois de Afonso escolher apenas alguns concorrentes para convidar, o que gerou críticas, acusações e momentos de forte emoção na casa do Secret Story - Desafio Final.

É dia de festa na Malveira e Afonso decide convidar apenas Sara e Pedro, uma escolha que rapidamente gera reações entre os restantes concorrentes.

Flávia mostra-se surpreendida e afirma que Afonso só pode estar a brincar, mas Sara garante que a decisão é séria. Leandro também comenta o tema, considerando que não faz sentido Bruno ter ficado de fora da lista de convidados.

Flávia defende ainda que Afonso deveria ter incluído pelo menos os nomeados, acrescentando que isso lhe ficaria bem. Afonso reage de forma crítica, afirmando que a situação não é assim tão profunda e acrescenta que ainda bem que Flávia não disse que aquilo era uma fragilidade.

A troca de palavras rapidamente evolui para uma discussão com várias acusações e aumento de tom entre os dois.

No Confessionário, em lágrimas, Flávia admite que está cansada do comportamento de Afonso e que já não aguenta a situação.

Já no momento da entrada na festa, Afonso comenta que está curioso para perceber que “pistas” poderão sair dali para fora e pede ainda para que nada seja contado a ninguém.