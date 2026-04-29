«Atrelados»: o assunto polémico que levou a casa do silêncio à gritaria em segundos

No Secret Story – Desafio Final, o tema dos “atrelados” gerou polémica ao longo da conversa, num momento em que se criticou a falta de opinião própria de alguns concorrentes. A expressão foi usada para apontar para quem precisa sempre de se apoiar noutros dentro do jogo, acabando por alimentar o silêncio primeiro e a discussão depois.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa