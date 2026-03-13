Azedou! Jantar entre Hugo e Liliana acaba mal e um deles bate com a porta: «Vais levar comigo»

Por terem sido eleitos o elo mais fraco de cada grupo do Secret Story 10, Hugo e Liliana têm direito a um jantar a sós. Liliana começa por dizer que no início se davam bem, mas depois acabou por desiludi-la. Em confessionário, Hugo confirma que tinham uma amizade bonita, mas Liliana acabou por demonstrar que não era aquilo que ele pensava ser e não entende o que é que ela pode acrescentar à Casa. A conversa entre os dois fica mais ácida, com troca de acusações, e Liliana diz que ele vai ter de levar com ela até ao fim. As acusações continuam, para Hugo, Liliana é problemática e sobre as nomeações, Hugo garante não ter medo de ficar nomeado, ao contrário de Liliana que precisa mais disto do que ele e diz ter a certeza que se ela for nomeada sai do jogo. Sobre as amizades no jogo, diz que apenas Ariana, Eva e João a querem na Casa, de resto é completamente irrelevante, já que ninguém vai sentir a sua falta. Liliana acaba por abandonar o jantar.

